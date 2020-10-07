Стало відомо, про що Зеленські розмовляли з королівською родиною в Букінгемському палаці

У межах візиту до Великої Британії президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрілися з членами королівської родини герцогом Кембриджським принцом Уїльямом та герцогинею Кембриджською Кетерін Міддлтон.

Джерело: сайт президента

Деталі: Під час зустрічі сторони обговорили екологічні ініціативи, двосторонні взаємодії з питань медичної реабілітації військовослужбовців, гендерну та соціальну рівність та протидію домашньому насильству.

Співрозмовники також обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.

Зеленський запросив принца Уїльяма з дружиною відвідати Україну з візитом.