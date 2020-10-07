Британія та Україна домовилися про спільне виробництво ракетних катерів для ЗСУ

У Лондоні в присутності президента Зеленського підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Текст документу не оприлюднюється, але його деталі відомі "Європейській правді".

Про факт підписання документу повідомила прес-служба президента України. "Міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес підписали Меморандум про посилення співпраці… у військовій і військово-технічній сферах", йдеться у офіційному повідомленні.

Зазначається, що документ передбачає залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

За даними "Європейської правди", домовленість, досягнута для підписання цього документа, передбачає, переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть здатні закрити потребу у кораблях такого класу в Чорному та Азовському морях.

У посольстві Великої Британії в Україні раніше підтвердили, що меморандум, який готується до підписання, передбачає "підтримку суднобудівних потужностей" в Україні. "Україна матиме можливість спостерігати та навчатися під час побудови перших кораблів у Британії, паралельно з модернізацією власного судновиробництва", – йдеться у коментарі пресвідділу дипмісії.

За даними Європравди, два перші корпуси будуть виготовлені на британській верфі за участі фахівців українського підприємства-виробника (його має визначити уряд). Надалі все виробництво – від збирання корпусів до оснащення кораблів озброєнням – буде відбуватися в Україні, на верфі, яку уряд обере та погодить із британською стороною.

Для фінансування робіт уряд Сполученого Королівства надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів ($1,6 млрд за поточним курсом). Кошти підуть також на побудову портової інфраструктури для базування цих кораблів в Очакові.

Детальніше про цей проєкт читайте в статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС"