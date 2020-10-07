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Азербайджан хоче, аби Туреччина та РФ стали гарантами миру в Карабаху

Середа, 7 жовтня 2020, 22:35

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Туреччина і Росія повинні брати активну участь у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Интерфакс".

"Сьогодні, коли конфлікт перейшов в активну фазу, і коли вірменський прем'єр-міністр, я бачу, вже набрид світовим лідерам своїми телефонними дзвінками, видно, хто має потенціал для врегулювання.

І ось ті, хто мають потенціал для врегулювання, тих, кого Азербайджан поважає за гідність, за справедливість, за щирість, ось вони і повинні бути гарантами довгострокового миру. Серед них ми бачимо Туреччину і Росію", - підкреслив Алієв у середу в інтерв'ю російському "Першому каналу".

На його думку, "співпраця між великою державою Росією і великою державою Туреччиною, яка є членом НАТО, значно щиріша, міцніша, ефективна, ніж співпраця між Туреччиною і іншою країною-членом НАТО, яке постійно в чомусь звинувачує Туреччину".

"Це ж нові політичні реалії, це ж не було в 1992 році, світ змінився, змінюється на наших очах, треба виходити з цього, а не з якихось догм", - сказав Алієв.

Як відомо, Франція, Росія і США є співголовами Мінської групи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка займається пошуком шляхів вирішення конфлікту у Нагірному Карабаху.

Міністр закордонних справ Франції анонсував проведення двох раундів переговорів про припинення вогню в Нагірному Карабаху. 

Європейський суд з прав людини цього тижня постановив, що Туреччина повинна утриматися від військових дій у конфлікті в Нагірному Карабаху. 



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