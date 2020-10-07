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В Україні планували створити філію неонацистів для вербування людей – СБУ

Середа, 7 жовтня 2020, 23:28
В Україні планували створити філію неонацистів для вербування людей – СБУ

Служба безпеки попередила спробу створення у нашій державі осередку міжнародного неонацистського угруповання, яке причетне до вчинення у різних країнах світу терористичних проявів на расовому ґрунті з використанням саморобних вибухових пристроїв.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили двох іноземних громадян, які прибули в Україну для вербування місцевих жителів до лав екстремістів.

Вони також підготували відеоролик, в якому пропагували ідеї неонацизму і закликали громадян до вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств і терактів. Для поширення цього відео представники угруповання залучили учасників спеціалізованих спільнот у соцмережах.

 

Встановлено, що іноземці намагалися вступити до одного з українських військових підрозділів для здобуття бойового досвіду, який представники угруповання планували використовувати у протиправній діяльності.

Співробітники СБУ своєчасно викрили та задокументували всі спроби міжнародних екстремістів створити свою "філію" у нашій країні.

Українська правда

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Теми: СБУ
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