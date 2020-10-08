Збірна України у матчі з чемпіонами світу пропустила сім м`ячів

Збірна України зазнала розгромної поразки в товариському матчі з діючими чемпіонами світу - командою Франції. Підопічні Андрія Шевченка поступилися з рахунком 1:7.

Поєдинок проходив у Парижі, у середу 7 жовтня.

У грі з Францією українська команда не змогла розраховувати на 14-ть гравців (80% основного складу), які вибули з гри через травми та Covid-19. У результаті це все обумовило такий рахунок гри для синьо-жовтих. У першому таймі у ворота українців залетіло чотири м`ячі, і ще три сейви на рахунку Георгія Бущана.

На дев`ятій хвилині удар з кількох метрів Олів`є Жиру Бущан відбиває, а на добивання зіграв Едуардо Камавінга, забивши ударом через себе - 1:0. На 24-й хвилині рахунок став 2:0. Жиру пробив з метрів 20-ти у верхній кут воріт української команди. Через десять хвилин Жиру оформив дубль, забивши головою на добивання - 3:0.

На 39-й хвилині Віталій Миколенко зрізав м`яча у власні ворота після боротьби з Жиру - це вже 4:0. У збірної України також було кілька моментів біля воріт французів. Найреальніший був у Руслана Малиновського, який з метрів восьми пробив вище воріт. Ще два дальніх удари Малиновського відбивав воротар французів.

На початку другого тайму Франція трохи заспокоїлася і дала пограти Україні. На 50-й хвилині Андрій Ярмоленко вийшов сам на сам з голкіпером, але замість пасу на вільного Олександра Зубкова, пробив повз ворота. На 52-й хвилині українці забивають гол. Віктор Циганков ударом з лінії штрафного відправив м`яча у кут воріт - 4:1. Через дві хвилини Зубков мав шанс забивати і другий гол, але після його удару м`яч влучив у штангу воріт.

У завершальні 30-ть хвилин Франція забила ще три голи. На 65-й хвилині Корантен Коліссо технічно пробив у кут воріт Бущана - 5:1. І на 82-й хвилині гол забив Кіліан Мбаппе, пробивши під поперечку воріт української команди.

Ще один м`яч на свій рахунок записав Антуан Грізман, після удару якого м`яч зрикошетив від захисника і залетів у ворота українців - 7:1.

Вже у п`ятницю 10 жовтня збірна України проведе матч Ліги Націй проти Німеччини.