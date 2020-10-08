Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19: в Чернівецькій області за добу госпіталізували понад 80 людей з COVID-19

Четвер, 8 жовтня 2020, 00:20
COVID-19: в Чернівецькій області за добу госпіталізували понад 80 людей з COVID-19

7 жовтня в Чернівецькій області зафіксували 168 нових випадків зараження коронавірусом. Понад 80 хворих госпіталізували до лікарень.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 7 жовтня в Чернівецькій області зафіксували 168 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 90 пацієнтів.

Пряма мова: "Міністерство охорони здоров’я останнім часом чи не щодня фіксує все більше і більше випадків інфікування коронавірусом в Україні. Так, за минулу добу їх зареєстрували 4753.

На Буковині різких стрибків рівня захворюваності, на щастя, не було. Їхнє число коливається в межах 150-180 за добу. Але уже два дні поспіль маємо більш як 80 госпіталізованих осіб.

Тож бережіть себе, дотримуйтеся усіх заходів безпеки. А якщо захворіли – не тягніть зі зверненням до медиків".

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
Усі новини...
Реклама: