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COVID-19: в Чернівецькій області за добу госпіталізували понад 80 людей з COVID-19

Четвер, 8 жовтня 2020, 00:20

7 жовтня в Чернівецькій області зафіксували 168 нових випадків зараження коронавірусом. Понад 80 хворих госпіталізували до лікарень.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 7 жовтня в Чернівецькій області зафіксували 168 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 90 пацієнтів.

Пряма мова: "Міністерство охорони здоров’я останнім часом чи не щодня фіксує все більше і більше випадків інфікування коронавірусом в Україні. Так, за минулу добу їх зареєстрували 4753.

На Буковині різких стрибків рівня захворюваності, на щастя, не було. Їхнє число коливається в межах 150-180 за добу. Але уже два дні поспіль маємо більш як 80 госпіталізованих осіб.

Тож бережіть себе, дотримуйтеся усіх заходів безпеки. А якщо захворіли – не тягніть зі зверненням до медиків".

Теми: коронавірус


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