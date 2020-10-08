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Трамп хоче повністю вивести війська США з Афганістану до Різдва

Четвер, 8 жовтня 2020, 04:11

Президент США Дональд Трамп висловився за повне повернення додому американського військового контингенту в Афганістані до Різдва

Джерело: Трамп

Пряма мова: "Ми маємо повернути додому ту невелику кількість наших хоробрих чоловіків та жінок, які зараз служать в Афганістані, до Різдва!."

Що було раніше: Сполучені Штати підписали мирну угоду з "Талібаном", метою якої є припинити вісімнадцятирічне кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.

Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скоротять свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб, а решта військ вийдуть з країни за 14 місяців. Також своїй війська повинні вивести союзники США по НАТО.

У свою чергу таліби мають не дозволяти екстремістам використовувати країну як плацдарм для нападу на США або їх союзників.

Нагадаємо:

  • Президент Джордж Буш розпорядився ввести війська США в Афганістан у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року. "Талібан" переховував Усаму бен Ладена та його терористичну мережу "Аль-Каїда".
  • Це найдовша війна, яку американські війська ведуть за кордоном. Вона коштувала США життів 3,5 тисяч військових і понад 750 мільярдів доларів.
  • Трамп неодноразово обіцяв закінчити "безкінечні війни" на Близькому Сході. Виведення військ може вплинути на його підтримку американськими виборцями у прагненнях Трампа переобратись на другий термін.

Теми: Трамп
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