Збройні формування Російської Федерації на Донбасі обстріляли українські позиції

7 жовтня неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування зброї з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорань неподалік Болотеного та Катеринівки.

Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано".