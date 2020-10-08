Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу в Києві додалося 422 хворих на COVID-19, 11 людей померли

Четвер, 8 жовтня 2020, 11:12
За добу в Києві додалося 422 хворих на COVID-19, 11 людей померли

В столиці за добу виявили ще 422 хворих на коронавірус, 11 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 422 людей. 11 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 453 киян.".

 

Деталі: Захворіли минулої доби: 223 жінки віком від 18 до 93 років, 169 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв, 11 дівчаток від 3 до 16 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 23 медики.

До лікарень столиці потрапили 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 107, в  Оболонському — 52 та 51 випадок в Дніпровському районі

Одужали за минулу добу 222 людини. Всього коронавірус подолали 9116 мешканців Києва.

На сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
Усі новини...
Реклама: