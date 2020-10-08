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За добу в Києві додалося 422 хворих на COVID-19, 11 людей померли

Четвер, 8 жовтня 2020, 11:12

В столиці за добу виявили ще 422 хворих на коронавірус, 11 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 422 людей. 11 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 453 киян.".

 

Деталі: Захворіли минулої доби: 223 жінки віком від 18 до 93 років, 169 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв, 11 дівчаток від 3 до 16 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 23 медики.

До лікарень столиці потрапили 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 107, в  Оболонському — 52 та 51 випадок в Дніпровському районі

Одужали за минулу добу 222 людини. Всього коронавірус подолали 9116 мешканців Києва.

На сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусCovid-2019


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