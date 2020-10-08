Європарламент відкрив дорогу для експорту насіння з України до ЄС

Європарламент визнав українську систему сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС, що дозволить Україні експортувати насіння до країн Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook торговий представник України Тарас Качка.

"Українське насіння отримало доступ на ринок ЄС. Мова йде не про "сємкі", а про насіння, з якого ростуть ті самі мільйони тонн врожаїв. За відповідне рішення вчора проголосував Європарламент. Це було ключове голосування у процедурі", - написав він.

Качка зазначив, що для сільського господарства це рішення означатиме збільшення виробництва рослинної продукції з доданою вартістю.

"Насправді це шлях до консолідації рослинництва в Україні - більше місцевого насіння, більше місцевої агротехніки. Насіння - домен глобальних корпорацій. А отже, вони роблять ставку на Україну, і це гарна новина для нашої економіки в цілому", - зазначив він.

Нагадаємо, у квітні Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС визнати українську систему сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС.

Зокрема, в пропозиції Єврокомісії йшлося про доцільність визнання українського насіння та вирішення його обігу на території ЄС, а також про стимулювання торгівлі насінням між Україною і ЄС.