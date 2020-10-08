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Єврокомісія підписала угоду на поставку першого препарату від коронавірусу

Четвер, 8 жовтня 2020, 13:21

Європейська комісія підписала контракт з американським виробником ліків Gilead на поставку до 500 000 курсів лікування ремдесивіром з можливістю збільшити постачання ще на 500 000 курсів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

У спільних закупівлях беруть участь 36 країн, які підписали Угоду про спільні закупівлі, включаючи всі країни ЄС, країни ЄЕЗ, Великобританію, а також шість країн-кандидатів і потенційних кандидатів (Албанія, Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Косово і Боснія).

Всі країни-учасниці тепер можуть розміщувати замовлення на закупівлю Veklury (ремдесивіра) безпосередньо. На даному етапі Veklury є єдиними ліками з умовною реєстраційною ліцензією в ЄС для лікування пацієнтів з COVID-19, які потребують кисню.

"Сьогодні ми забезпечуємо доступ до ремдесивіру для лікування до 500 000 нужденних пацієнтів. За допомогою наших спільних закупівель ЄС ми даємо країнам Європи можливість об'єднати зусилля і отримати доступ до життєво важливого обладнання та ліків", - сказала єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

Підписання цього рамкового контракту про спільні закупівлі слідує за контрактом Комісії з Gilead на забезпечення 33 380 курсів лікування препаратом Veklury, які з серпня були розподілені по ЄС і Великобританії. Цей контракт був профінансований з Інструменту надзвичайної підтримки Комісії (ESI) на загальну суму 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, у липні Європейська комісія надала умовний дозвіл на продаж лікарського засобу ремдесивір, зробивши його першим лікарським засобом, дозволеним на рівні ЄС для лікування коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що дослідження показало, що пацієнти, які отримували ремдесивір, одужали приблизно через 11 днів, в порівнянні з 15 днями у пацієнтів, які отримували плацебо. 

Теми: коронавірусЄвропа


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