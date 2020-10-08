Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія підписала угоду на поставку першого препарату від коронавірусу

Четвер, 8 жовтня 2020, 13:21

Європейська комісія підписала контракт з американським виробником ліків Gilead на поставку до 500 000 курсів лікування ремдесивіром з можливістю збільшити постачання ще на 500 000 курсів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

У спільних закупівлях беруть участь 36 країн, які підписали Угоду про спільні закупівлі, включаючи всі країни ЄС, країни ЄЕЗ, Великобританію, а також шість країн-кандидатів і потенційних кандидатів (Албанія, Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Косово і Боснія).

Всі країни-учасниці тепер можуть розміщувати замовлення на закупівлю Veklury (ремдесивіра) безпосередньо. На даному етапі Veklury є єдиними ліками з умовною реєстраційною ліцензією в ЄС для лікування пацієнтів з COVID-19, які потребують кисню.

"Сьогодні ми забезпечуємо доступ до ремдесивіру для лікування до 500 000 нужденних пацієнтів. За допомогою наших спільних закупівель ЄС ми даємо країнам Європи можливість об'єднати зусилля і отримати доступ до життєво важливого обладнання та ліків", - сказала єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

Підписання цього рамкового контракту про спільні закупівлі слідує за контрактом Комісії з Gilead на забезпечення 33 380 курсів лікування препаратом Veklury, які з серпня були розподілені по ЄС і Великобританії. Цей контракт був профінансований з Інструменту надзвичайної підтримки Комісії (ESI) на загальну суму 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, у липні Європейська комісія надала умовний дозвіл на продаж лікарського засобу ремдесивір, зробивши його першим лікарським засобом, дозволеним на рівні ЄС для лікування коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що дослідження показало, що пацієнти, які отримували ремдесивір, одужали приблизно через 11 днів, в порівнянні з 15 днями у пацієнтів, які отримували плацебо. 

Теми: коронавірусЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
Усі новини...
Реклама: