Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемія в РПЦ: Кирил пішов на карантин через контакт з хворим COVID-19

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:08
Пандемія в РПЦ: Кирил пішов на карантин через контакт з хворим COVID-19

Патріарх Російської православної церкви Кирил пішов на карантин через нещодавній контакт з людиною, у якої була виявлена ​​коронавірусна інфекція.

Джерело: Московський патріархат

Пряма мова: "З глибоким жалем хотів би засвідчити, що не можу цього разу розділити радість молитовного спілкування з усіма вами.

Причиною цього стали мої нещодавні контакти з людиною, у якої була виявлена ​​коронавірусна інфекція.

Час, необхідний відповідно до медичних приписів для мого особистого карантину, ще не минув. Вважаю неможливим піддавати всіх вас небезпеці зараження".

Деталі: Про це Кирил написав у зверненні до намісника Троїцько-Сергієвської лаври єпископа Хоми, пояснюючи причину, через яку він не взяв участі у святкуванні дня пам'яті преподобного Сергія Радонезького.

За словами Кирила, пандемія - це серйозне випробування, яке дає можливість переконатися в "силі молитви".

Він також вважає, що з будь-якого випробування існує два виходи: "або людина внутрішньо надломиться, втративши віру і надію на допомогу Божу, або вийде із ситуації укріпленною з усвідомленням того, що все відбувається з промислу Вседержателя".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусцеркваРосіярелігіяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
Усі новини...
Реклама: