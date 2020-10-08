Пандемія в РПЦ: Кирил пішов на карантин через контакт з хворим COVID-19

Патріарх Російської православної церкви Кирил пішов на карантин через нещодавній контакт з людиною, у якої була виявлена ​​коронавірусна інфекція.

Джерело: Московський патріархат

Пряма мова: "З глибоким жалем хотів би засвідчити, що не можу цього разу розділити радість молитовного спілкування з усіма вами.

Причиною цього стали мої нещодавні контакти з людиною, у якої була виявлена ​​коронавірусна інфекція.

Час, необхідний відповідно до медичних приписів для мого особистого карантину, ще не минув. Вважаю неможливим піддавати всіх вас небезпеці зараження".

Деталі: Про це Кирил написав у зверненні до намісника Троїцько-Сергієвської лаври єпископа Хоми, пояснюючи причину, через яку він не взяв участі у святкуванні дня пам'яті преподобного Сергія Радонезького.

За словами Кирила, пандемія - це серйозне випробування, яке дає можливість переконатися в "силі молитви".

Він також вважає, що з будь-якого випробування існує два виходи: "або людина внутрішньо надломиться, втративши віру і надію на допомогу Божу, або вийде із ситуації укріпленною з усвідомленням того, що все відбувається з промислу Вседержателя".