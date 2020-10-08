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Україна і Британія підписали стратегічну угоду, яка замінить асоціацію

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:08
Україна і Британія підписали стратегічну угоду, яка замінить асоціацію

Україна та Велика Британія в четвер підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

Про підписання, яке відбулося в рамках візиту президента Зеленського до Лондона, оголосив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда". 

"Історичний момент: підписали угоду. Як сказав прем’єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи — західний і східний — стали ще ближчими", - написав міністр у своєму Twitter.

Підписи під документом поставили президент Володимир Зеленський з боку України та прем’єр-міністр Борис Джонсон з боку Британії. 

Ця угода встановить стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією, пояснював раніше посол України Вадим Пристайко.

Варто додати, що одночасно у Великій Британії з'явиться посада спеціального посланника прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною.

Угода є другим важливим документом, який Україна та Британія підписали за останні два дні.

7 жовтня країни підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ - зокрема, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів. 

Для фінансування робіт уряд Сполученого Королівства надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів. Кошти підуть також на побудову портової інфраструктури для базування цих кораблів в Очакові.

Детальніше про цей проєкт читайте в статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС"

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британія
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