На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових

У селі Новоівницьке на Житомирщині в орендованій квартирі виявили мертвими трьох військовослужбовців-контрактників.

Джерело: поліція Житомирської області

Дослівно: "Встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили".

Деталі: Тіла вранці 8 жовтня виявили колеги померлих військових. Вони відразу викликали правоохоронців.

Зазначається, що під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з померлих не виявили.

Поліція встановлює всі причини та обставини події.