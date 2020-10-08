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На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:26
Фото НПУ

У селі Новоівницьке на Житомирщині в орендованій квартирі виявили мертвими трьох військовослужбовців-контрактників.

Джерело: поліція Житомирської області

Дослівно: "Встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили".

Деталі: Тіла вранці 8 жовтня виявили колеги померлих військових. Вони відразу викликали правоохоронців.

Зазначається, що під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з померлих не виявили.

Поліція встановлює всі причини та обставини події.

Українська правда
Теми: Житомирщинаармія


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