Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:26
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових
Фото НПУ

У селі Новоівницьке на Житомирщині в орендованій квартирі виявили мертвими трьох військовослужбовців-контрактників.

Джерело: поліція Житомирської області

Дослівно: "Встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили".

Деталі: Тіла вранці 8 жовтня виявили колеги померлих військових. Вони відразу викликали правоохоронців.

Зазначається, що під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з померлих не виявили.

Поліція встановлює всі причини та обставини події.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Житомирщинаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Житомирщина
Повітряники повідомляли про загрозу ворожих БпЛА в Києві та областях
Росія ракетами атакувала Житомирщину, загинула людина, є потерпілі
ОВА: На Хмельниччині, Житомирщині й в Одесі були влучання, в низці областей ракети збили
Останні новини
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
Усі новини...
Реклама: