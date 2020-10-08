На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових
Четвер, 8 жовтня 2020, 14:26
У селі Новоівницьке на Житомирщині в орендованій квартирі виявили мертвими трьох військовослужбовців-контрактників.
Джерело: поліція Житомирської області
Дослівно: "Встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили".
Деталі: Тіла вранці 8 жовтня виявили колеги померлих військових. Вони відразу викликали правоохоронців.
Зазначається, що під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з померлих не виявили.
Поліція встановлює всі причини та обставини події.
Українська правда