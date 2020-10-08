Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Патрульна поліція запустила онлайн-курси з самозахису і першої допомоги

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:39
Патрульна поліція запустила онлайн-курси з самозахису і першої допомоги

Патрульна поліція запустила в соцмережі Youtube відеокурси з самозахисту і надання першої медичної допомоги.

Джерело: офіційний Youtube-канал Патрульної поліції

Пряма мова першого заступника глави Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького: "Це – ролики з основ самозахисту, фізичної підготовки та першої медичної допомоги від підготовлених патрульних.

Вважаю важливим розповідати людям про такі серйозні речі, але сподіваюсь, що ніхто ніколи не потрапить до ситуації, де ці знання можуть знадобитися".

Деталі: Зараз на каналі 9 відеороликів. Зокрема, вони присвячені таким темам:

- захист від ударів;

- захист від захватів;

- підручні засоби самозахисту;

- зупинка кровотечі;

- масаж серця;

- тест Купера.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяосвітаінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
Усі новини...
Реклама: