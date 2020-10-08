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Патрульна поліція запустила онлайн-курси з самозахису і першої допомоги

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:39

Патрульна поліція запустила в соцмережі Youtube відеокурси з самозахисту і надання першої медичної допомоги.

Джерело: офіційний Youtube-канал Патрульної поліції

Пряма мова першого заступника глави Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького: "Це – ролики з основ самозахисту, фізичної підготовки та першої медичної допомоги від підготовлених патрульних.

Вважаю важливим розповідати людям про такі серйозні речі, але сподіваюсь, що ніхто ніколи не потрапить до ситуації, де ці знання можуть знадобитися".

Деталі: Зараз на каналі 9 відеороликів. Зокрема, вони присвячені таким темам:

- захист від ударів;

- захист від захватів;

- підручні засоби самозахисту;

- зупинка кровотечі;

- масаж серця;

- тест Купера.

Українська правда
Теми: поліціяосвітаінтернет


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