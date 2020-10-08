МАУ забороняє респіратори на рейсах, носити маску - обов'язково

З 12 жовтня авіакомпанія МАУ оновлює заходи безпеки: на рейсах забороняється носіння респіраторів, вводиться обов'язкове застосування масок для пасажирів від 6 років.

Джерело: МАУ у Facebook

Деталі: Носіння захисних масок є обов'язковим для всіх пасажирів від 6-ти років.

Забороняється застосування респіраторів з клапаном видиху, оскільки через клапан видиху на респіраторі однонаправлено виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник інфекційної хвороби.

Захисні маски дозволено не використовувати за умови, якщо пасажир має труднощі з диханням, не пов’язані з COVID-19, або якщо за станом здоров'я пасажиру не дозволяється носити маску.

У такому випадку, під час реєстрації або посадки на борт повітряного судна, необхідно обов'язково надати відповідну довідку від лікаря, а також негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом.

Детально про всі безпекові заходи компанії тут.