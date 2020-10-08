Директор держпідприємства намагався підкупити голову Вінницької ОДА
Четвер, 8 жовтня 2020, 16:14
Директора державного підприємства на Вінниччині викрили на спробі підкупу голови облдержадміністрації.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram
Дослівно: "8 жовтня… викрито директора одного з державних підприємств, який для вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків за 4,2 млн гривень намагався підкупити очільника Вінницької обласної державної адміністрації".
Деталі: Правоохоронці затримали директора підприємства "на гарячому" одразу після передачі ним першої частини хабаря – 200 тисяч гривень.
Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ та обрання запобіжного заходу.
Українська правда