Директор держпідприємства намагався підкупити голову Вінницької ОДА

Директора державного підприємства на Вінниччині викрили на спробі підкупу голови облдержадміністрації.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Дослівно: "8 жовтня… викрито директора одного з державних підприємств, який для вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків за 4,2 млн гривень намагався підкупити очільника Вінницької обласної державної адміністрації".

Деталі: Правоохоронці затримали директора підприємства "на гарячому" одразу після передачі ним першої частини хабаря – 200 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ та обрання запобіжного заходу.