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Директор держпідприємства намагався підкупити голову Вінницької ОДА

Четвер, 8 жовтня 2020, 16:14
Фото САП

Директора державного підприємства на Вінниччині викрили на спробі підкупу голови облдержадміністрації.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Дослівно: "8 жовтня… викрито директора одного з державних підприємств, який для вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків за 4,2 млн гривень намагався підкупити очільника Вінницької обласної державної адміністрації".  

 

Деталі: Правоохоронці затримали директора підприємства "на гарячому" одразу після передачі ним першої частини хабаря – 200 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ та обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: Вінницька областьхабар


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