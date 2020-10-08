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Британія погодила кредитні гарантії до 2,5 млрд фунтів для торгівлі з Україною

Четвер, 8 жовтня 2020, 17:59

На українському ринку відновить роботу британська експорто-кредитна агенція (UKEF) з можливістю видачі кредитних гарантій у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Такої домовленості між Україною і Британією було досягнуто у четвер 8 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Британії. 

"UKEF відновлює роботу на українському ринку з підтримки британського експорту й тепер може надати кредитні гарантії у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів", - йдеться у повідомленні уряду Британії. 

Підтримкою з боку UKEF зможуть скористатися конкретні галузі, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння з урядом України. Пріоритетними секторами співпраці є оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я. 

За інформацією "Європейської правди", з загальної суми 2,5 млрд половина, 1,25 млрд, підуть на спільне з Британією виробництво ракетних катерів для ЗСУ України.

Як повідомлялось, Україна і Британія домовились про переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть здатні закрити потребу у кораблях такого класу в Чорному та Азовському морях.

Крім того, 8 жовтня Україна та Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

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