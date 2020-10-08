У США зірвали плани викрадення губернаторки Демократичної партії

ФБР заявило про розкриття планів злочинної групи, яка хотіла викрасти губернаторку штату Мічиган Гретхен Вітмер, представницю Демократичної партії, та силоміць захопити владу у регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання Detroit News.

Згідно з письмовими показами агента ФБР, даних під присягою, кілька осіб обговорювали вбивство "тиранів" і захоплення чинного губернатора. У змові брали участь щонайменше шестеро людей. Вони закликали один одного поговорити зі своїми сусідами, щоб збільшити кількість тих, хто здатен реалізувати цей план.

Заколотники двічі вели спостереження за заміським будинком Вітмер і обговорювали її викрадення до віддаленого місця у Вісконсині, щоб "судити" її там за зраду перед виборами 3 листопада.

Згідно з письмовими свідченнями ФБР, в зв'язку з ймовірною змовою були пред'явлені звинувачення щонайменше 6 чоловікам. Їх затримано.

Дім одного з підозрюваних у містечку Хартленд агенти ФБР обшукали у середу.

ФБР почало розслідування на початку 2020 року, коли дізналося через соціальні мережі, що люди обговорюють насильницьке повалення влади кількох штатів.

Гретхен Вітмер запровадила одні з найсуворіших карантинних заходів в країні для боротьби з пандемією коронавірусу цієї весни. У відповідь сотні демонстрантів, деякі з яких були озброєні, зайняли будівлю капітолію штату Мічиган.

Пізніше Верховний суд штату Мічиган постановив, що Вітмер не мала повноважень запроваджувати такі обмеження.

У вересні в її резиденції була проведена модернізація системи безпеки на суму 1,1 мільйона доларів, яка, за словами представника її офісу, була частиною "планового обслуговування і модернізації".

Вітмер також була у списку кандидатів у віцепрезиденти, яких розглядав на цю посаду Джо Байден.