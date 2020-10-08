Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Невідомий, вдаючи Тихановську, взяв участь у закритому засіданні парламенту Данії

Четвер, 8 жовтня 2020, 21:28

Людина, що видавала себе за білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську, взяла участь у закритому онлайн-засіданні зовнішньополітичного комітету парламенту Данії.

Про інцидент розповіли у самому парламенті країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу органу. 

6 жовтня на онлайн-засіданні комітет обговорював нинішню політичну ситуацію в Білорусі. Члени комітету міркували, як підтримати білоруський народ в його боротьбі за демократію і права людини.

Коли почалася зустріч, у користувачки "Світлани Тихановської" виникли проблеми з камерою на комп'ютері, тому її було неможливо побачити.

Зустріч тривала близько 40 хвилин, поки її члени зрозуміли, що щось не так, і зупинили засідання. 

Згодом через контакт із колегами Світлани Тихановської було встановлено, що комітет зустрічався з людиною, який видавала себе за білоруську опозиціонерку. 

У данському парламенті запевнили, що в ході зустрічі не було сказано нічого, що могло б поставити під загрозу зовнішньополітичну лінію Данії. Обставини справи з'ясовуються.

 "Я сподіваюся, що це просто грубий жарт, але я, очевидно, стурбований цим зловживанням. Це дає привід для роздумів", - прокоментував Мартін Лідегаард, голова комітету з питань зовнішньої політики.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
Усі новини...
Реклама: