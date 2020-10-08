Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

ВООЗ зафіксувала рекорд нових заражень COVID-19 з початку пандемії

Четвер, 8 жовтня 2020, 23:58

За останню добу в світі коронавірусом заразилися 338 799 осіб, що стало новим рекордом за весь час пандемії.

Джерело: звіт на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я

Деталі: Найбільшу кількість нових випадків зафіксували на Американському континенті, де за добу заразилися 122 715 чоловік. Слідом йде Європа, де було зафіксовано 96,9 тис. Нових випадків. На третьому місці Південно-Східна Азія, в цьому регіоні виявили 89,6 тис. Заражених, за даними ВООЗ.

По країнах - найбільше заражень за добу - в Індії (78,5 тисяч заражень), потім Бразилія (майже 42 тисячі) та США (майже 39 тисяч).

За даними ВООЗ, у четвер у всьому світі було зареєстровано ще 5 514 смертей, в результаті чого загальне число загиблих досягло 1,05 мільйона.

 

Що було раніше: Попередній рекорд ВООЗ зафіксувала 4 жовтня. Тоді кількість нових випадків зараження коронавірусом за день налічувало 330 тис.

Згідно з даними Worldometer, 7 жовтня в світі COVID-19 виявили у 339 000 осіб. Померло в цей день 5822 пацієнтів. ВООЗ повідомляла, що 7 жовтня зареєстрували 273 тисячі.

Читайте також:

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі  

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаВООЗ зафіксувала рекорд нових заражень COVID-19 з початку пандемії

фото, відеоПерший помічник Зеленського таємно приїжджав додому до Ахметова – "Схеми"

Новини 8 жовтня: угода між Україною та Британією, погрози Лукашенка

відео"Як в Іспанії та Італії навесні": Степанов про ситуацію з COVID-19

До Ради від "Голосу" зайде "кіборг" Шараскін, Свідерська передумала

оновленоСуд у справі Шеремета замінив одного з трьох присяжних

Усі новини...
коронавірус
В Україні готують до відкриття тимчасові госпіталі для хворих на COVID
У "Шахтарі" близько 20 людей заразилися COVID-19
"Як в Іспанії та Італії навесні": Степанов про ситуацію з COVID-19
Останні новини
23:58
інфографікаВООЗ зафіксувала рекорд нових заражень COVID-19 з початку пандемії
23:38
До санкційного списку через отруєння Навального увійдуть 9 росіян – Le Monde
23:02
відеоВ Україні готують до відкриття тимчасові госпіталі для хворих на COVID
22:23
фото, відеоПерший помічник Зеленського таємно приїжджав додому до Ахметова – "Схеми"
21:56
Новини економіки: СБУ зайнялась аудитом "Нафтогазу", МВФ про НБУ
21:42
У "Шахтарі" близько 20 людей заразилися COVID-19
21:28
Невідомий, вдаючи Тихановську, взяв участь у закритому засіданні парламенту Данії
21:11
Новини 8 жовтня: угода між Україною та Британією, погрози Лукашенка
20:50
Зеленський запросив британців будувати "Київ-Сіті"
20:33
відео"Як в Іспанії та Італії навесні": Степанов про ситуацію з COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!