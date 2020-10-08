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ВООЗ зафіксувала рекорд нових заражень COVID-19 з початку пандемії

Четвер, 8 жовтня 2020, 23:58
ВООЗ зафіксувала рекорд нових заражень COVID-19 з початку пандемії

За останню добу в світі коронавірусом заразилися 338 799 осіб, що стало новим рекордом за весь час пандемії.

Джерело: звіт на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я

Деталі: Найбільшу кількість нових випадків зафіксували на Американському континенті, де за добу заразилися 122 715 чоловік. Слідом йде Європа, де було зафіксовано 96,9 тис. Нових випадків. На третьому місці Південно-Східна Азія, в цьому регіоні виявили 89,6 тис. Заражених, за даними ВООЗ.

По країнах - найбільше заражень за добу - в Індії (78,5 тисяч заражень), потім Бразилія (майже 42 тисячі) та США (майже 39 тисяч).

За даними ВООЗ, у четвер у всьому світі було зареєстровано ще 5 514 смертей, в результаті чого загальне число загиблих досягло 1,05 мільйона.

 

Що було раніше: Попередній рекорд ВООЗ зафіксувала 4 жовтня. Тоді кількість нових випадків зараження коронавірусом за день налічувало 330 тис.

Згідно з даними Worldometer, 7 жовтня в світі COVID-19 виявили у 339 000 осіб. Померло в цей день 5822 пацієнтів. ВООЗ повідомляла, що 7 жовтня зареєстрували 273 тисячі.

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Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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