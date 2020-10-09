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Світ оновив рекорд з найбільшої кількості випадків COVID-19 за добу

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 03:37
Фото: Жанна Бабаева

8 жовтня у світі COVID-19 виявили у 344 тисяч людей. Померло в цей день 6346 пацієнтів.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В 213 країнах виявили 344 557 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 101 тисяча нових хворих зафіксована в країнах Європи.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Росія, Іспанія та Україна, яка займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 13-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Великобританія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 36,7 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 27,7 мільйона людей. 1 059 943 пацієнтів померло.

Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

Що передувало:

  • 7 жовтня у світі COVID-19 виявили у 343 тисяч людей. Померло в цей день 5909 пацієнтів. 
  • 25 вересня у світі виявили найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії + 317 тисяч людей з коронавірусом. Померло в той день 5762 пацієнтів.  

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Теми: коронавірус


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