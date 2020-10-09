Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Ще побільшало: за добу хворих на COVID-19 в Україні - 5,8 тисячі

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 08:53

5 804 випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 виявили в Україні 8 жовтня, померли від ускладнень 89 хворих, одужали 2 417 пацієнтів.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: У Харківській області — 630 нових випадків, без летальних.

У Києві — 567 нових випадків, 10 летальних. Крім того, у Київській області — 199 випадків захворювання, 8 осіб померли. 

В Одеській області — 403 випадки, 2 летальних.

У Хмельницькій області — 330 нових випадків, 7 летальних.

У Дніпропетровській області — 307 нових випадків, 12 летальних.

COVID-19: добова статистика по Україні за 8 жовтня
COVID-19: добова статистика по Україні за 8 жовтня
СОТА, монітироинг РНБОУ

Зараз хворіють через коронавірус 135 109 жителів України.

Одужали вже 110 650 осіб, померли 4 779 хворих з усіх 250 538 виявлених за час пандемії, тобто з початку березня.

Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще побільшало: за добу хворих на COVID-19 в Україні - 5,8 тисячі

Світ оновив рекорд з найбільшої кількості випадків COVID-19 за добу

інфографікаВООЗ зафіксувала рекорд нових заражень COVID-19 з початку пандемії

фото, відеоПерший помічник Зеленського таємно приїжджав додому до Ахметова – "Схеми"

Новини 8 жовтня: угода між Україною та Британією, погрози Лукашенка

відео"Як в Іспанії та Італії навесні": Степанов про ситуацію з COVID-19

Усі новини...
Covid-2019
Великі міста у Франції закривають бари і ресторани через коронавірусну загрозу
Пандемія в РПЦ: Кирил пішов на карантин через контакт з хворим COVID-19
За добу в Києві додалося 422 хворих на COVID-19, 11 людей померли
Останні новини
09:21
Коболєв про аудит "Нафтогазу": Збитки виникли через борги посередників
08:53
Ще побільшало: за добу хворих на COVID-19 в Україні - 5,8 тисячі
08:44
Великі міста у Франції закривають бари і ресторани через коронавірусну загрозу
08:30
Трамп зможе повернутися до публічної діяльності 10 жовтня – Білий дім
08:00
Головні новини четверга і ночі: угода між Україною та Британією, погрози Лукашенка
07:29
Ворог на Донбасі відкрив вогонь зі стрілецької зброї, здійснював дистанційне мінування
06:32
Отруєння Навального: Росія пригрозила відповісти на санкції, які готує ЄС
05:13
Tesla Roadster вперше зблизився з Марсом
05:05
США ввели санкції проти фінансового сектора Ірану
03:37
Світ оновив рекорд з найбільшої кількості випадків COVID-19 за добу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!