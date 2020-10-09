Ще побільшало: за добу хворих на COVID-19 в Україні - 5,8 тисячі

5 804 випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 виявили в Україні 8 жовтня, померли від ускладнень 89 хворих, одужали 2 417 пацієнтів.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: У Харківській області — 630 нових випадків, без летальних.

У Києві — 567 нових випадків, 10 летальних. Крім того, у Київській області — 199 випадків захворювання, 8 осіб померли.

В Одеській області — 403 випадки, 2 летальних.

У Хмельницькій області — 330 нових випадків, 7 летальних.

У Дніпропетровській області — 307 нових випадків, 12 летальних.

COVID-19: добова статистика по Україні за 8 жовтня СОТА , монітироинг РНБОУ

Зараз хворіють через коронавірус 135 109 жителів України.

Одужали вже 110 650 осіб, померли 4 779 хворих з усіх 250 538 виявлених за час пандемії, тобто з початку березня.