Ще побільшало: за добу хворих на COVID-19 в Україні - 5,8 тисячі

5 804 випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 виявили в Україні 8 жовтня, померли від ускладнень 89 хворих, одужали 2 417 пацієнтів, госпіталізували 852 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: У Харківській області - 630 нових випадків (у Харкові - 475), без летальних.

У Києві - 567 нових випадків, 10 летальних. Крім того, у Київській області — 199 випадків захворювання, 8 осіб померли.

В Одеській області - 403 випадки (в Одесі - 215), 2 летальних.

У Хмельницькій області - 330 нових випадків, 7 летальних.

У Дніпропетровській області - 307 нових випадків, 12 летальних.

COVID-19: добова статистика по Україні за 8 жовтня СОТА , монітироинг РНБОУ

Зараз хворіють через коронавірус 135 109 жителів України.

Одужали вже 110 650 осіб, померли 4 779 хворих з усіх 250 538 виявлених за час пандемії, тобто з початку березня.

За останню добу на коронавірус захворіли 320 дітей та 284 медпрацівники. За весь час пандемії COVID виявили у 15 831 дитини та 17 393 медпрацівників.

У четвер у країні зробили 56 405 тестувань, із них 32 658 методом ПЛР та 23 747 методом ІФА.

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Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка