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Працівники ресторанів Фінляндії протестують проти нових коронавірусних обмежень

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 10:28

У четвер, 8 жовтня, в Гельсінкі пройшла демонстрація ресторанних працівників, які виступили проти посилення коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Працівники вважають, що через нові обмежувальні заходи багато ресторанів опиняться на межі закриття.

З четверга заклади громадського харчування по всій Фінляндії повинні припинити продаж спиртного опівночі і мають закритися о першій годині ночі.

Крім того, в неділю, 11 жовтня, набудуть чинності нові обмеження на роботу ресторанів в регіонах, в яких епідемія прискорилася. Йдеться про п'ять регіонів: Уусімаа, Варсінайс-Суомі, Пірканмаа, Канта-Хяме і Похьянмаа.

У них заклади громадського харчування повинні припинити продаж алкоголю вже о десятій вечора і зачинитися о 23.00. Допустиму кількість клієнтів обмежено вдвічі. 

Останніми днями у низці європейських країн ввели обмеження на роботу барів та ресторанів, подекуди їх закрили. 

Влада Брюсселя ухвалила рішення про закриття кафе та барів на місяць з четверга. Берлін заборонив роботу барів і магазинів у нічний час. У Франції бари і ресторани не працюватимуть у кількох великих містах.

"Українська правда" у Threads

Теми: Фінляндіякарантин
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