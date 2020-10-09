В Україні пропонують ввести карантин вихідного дня

Голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький пропонує запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

Джерело: Радуцький в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "Жорсткий карантин ми не можемо ввести сьогодні. Ми це розуміємо. Але ми можемо ввести карантин вихідного дня. Це коли родина у вихідний день лишається у себе в родині. Нікуди не їздить: ні в ресторани, ні на концерти в Харків. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка".

Деталі: Радуцький також відзначив, що 641-шу постанову Кабміну треба змінювати, бо ВООЗ змінила критерії введення карантину і зонування.

За його словами, 10 жовтня з цього приводу буде нарада у президента, де буде обговорюватися питання, що треба переходити на сучасні карантинні зонування.

Він також додав, що пропонує і сподівається, що це підтримають і РНБО, і президент, перевести школи і ВНЗ на дистанційне навчання, щоб зупинити ріст захворюваності на коронавірус.