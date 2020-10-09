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У Криму зростає кількість заражень COVID-19

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 11:21
У Криму зростає кількість заражень COVID-19

Кількість виявлених за добу в окупованому Росією Криму випадків зараження коронавірусом вперше з початку року досягла 140.

Джерело: глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, якого цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: Серед нових пацієнтів у 97 коронавірус виявили при зверненні за медичною допомогою, 43 людини були серед контактних за раніше зареєстрованими випадками.

Відзначається, що в Криму з 17 березня через загрозу поширення коронавірусу діє режим підвищеної готовності. В середині травня почали знімати заборони: в червні для всіх жителів скасували обов'язкову самоізоляцію 1 липня відкрили курортний сезон. У жовтні почали повертати обмеження - підприємцям заборонили обслуговувати гостей без масок, а літнім людям рекомендували залишатися вдома.

Всього з початку року в регіоні виявили 5 553 COVID-позитивних, 77 пацієнтів померли. Попередній максимальний показник добового приросту виявлених випадків коронавірусу був зафіксований в Криму за 7 жовтня - 125, до цього 118 випадків за 6 жовтня, 107 заражених за 5 жовтня, 105 - за 4 жовтня і 103 - за 3 жовтня.

Теми: КримкоронавірусCovid-2019
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