Україна закликає посилити санкції проти Росії

Міністерство закордонних справ закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію через окупацію та тортури в Криму.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Російська Федерація вкотре проігнорувала мандат ГА ООН та не надала доступ для Моніторингової Місії ООН з прав людини до тимчасово окупованого Кримського півострова.

Закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на триваючі порушення державою-окупантом норм міжнародного права на окупованих територіях України, зокрема шляхом посилення політико-дипломатичного і санкційного тиску".

Деталі: Таким чином МЗС відреагувало на доповідь генсека ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна", яка оприлюднена 8 жовтня.

Відзначається, що ключовим елементом доповіді був заклик генсека ООН до Росії припинити порушення прав людини та дотримуватися зобов’язань міжнародного права та прав людини.

Мова йде про припинення тортур, незаконних арештів, свавільних затримань, насильницьких зникнень, забезпечення свободи висловлювання, мирних зібрань, скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу тощо.

Зокрема, Росія порушує міжнародне право, використовуючи під приводом "боротьби з екстремізмом та тероризмом" воєнні суди на території РФ для незаконного засудження громадян України.

Фіксуються випадки переміщення українців з окупованого Криму на територію Росії.