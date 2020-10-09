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Антирекорд коронавірусу в Києві: додалося більше 500 хворих за добу

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 12:06
Антирекорд коронавірусу в Києві: додалося більше 500 хворих за добу

За минулу добу у столиці на коронавірус захворіли 567 людей, десятеро хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Ситуація з розповсюдженням вірусу – тривожна. Без перебільшення. В столиці вперше така кількість хворих - 567 за минулу добу. Десять випадків – летальних. Одужали за минулу добу 295 людей".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 330 жінок віком від 18 до 95 років і 11 дівчаток від шести до 17 років. А також 202 чоловіка віком від 19 до 83 рокiв і 24 хлопчика від одного року до 17. Захворіли також 29 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі– 115, в Оболонському – 83, Дніпровському районі – 69 випадків.

 

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в столиці вже 26 463, подолали коронавірус 9 411 мешканців Києва, померли 463 людини.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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