Британія погодилась говорити про візові спрощення для українців

Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

Про це йдеться у статті "Флот, торгівля та крок до безвізу: про що домовилися під час візиту Зеленського до Британії".

Так, стаття 18 угоди, яку підписали у Лондоні український президент Володимир Зеленський та британський прем’єр Борис Джонсон, як зазначається, стала однією з перемог української переговірної команди.

"Сторони започаткують співробітництво з метою полегшення руху осіб і, у разі забезпечення умов для добре керованої та безпечної мобільності, вживатимуть поступових кроків, щоб спростити громадянам здійснення подорожей та поїздок до країн одна одної" - йдеться в угоді.

Ця домовленість може вважатися справді проривною, оскільки досі Британія відмовлялася навіть говорити про візове спрощення, а на всі запити Києва було тверде "ні".

У підписаній вчора угоді британський уряд вперше погодився почати діалог про взаємне візове спрощення.

Як стверджується у статті, тепер справа за владою України, яка має довести, що безвізові українці не становлять небезпеки для Британії, що Україна гарантує безпеку документів тощо.

Водночас скасування віз може бути лише поетапним. Так, стаття нагадує, що ЄС спочатку робив спрощення для окремих категорій громадян.

"І багато залежатиме від українських подорожуючих, які не мають зловживати правилами після перших полегшень" - йдеться у статті.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія в четвер підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.