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У Зеленського не скасовували запрошення принцу Вільяму і Кейт Мідлтон відвідати Україну

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 13:32
Фото ОПУ

Офіс президента не забирав запрошення для принца Вільяма та Кейт Мідлтон відвідати Україну, попри повідомлення ЗМІ.

Про це йдеться у статті "Флот, торгівля та крок до безвізу: про що домовилися під час візиту Зеленського до Британії".

Як зазначається, українське запрошення для родини принца не було скасоване, хоча інформація про нього і зникла із сайту президента.

"Цю фразу дійсно довелося видалити через порушення певних протокольних правил" - йдеться у статті.

Запрошення лишається в силі і розглядається, переконали джерела ЄвроПравди у Лондоні.

Нагадаємо, український президент під час зустрічі передав принцу Вільяму та його дружині запрошення відвідати Україну. Британська сторона про це запрошення знала наперед.

Слід зазначити, що  у 2017 році принц Вільям і Кейт Міддлтон їздили до Польщі на запрошення президента Дуди. 

Теми: ЗеленськийВелика Британія


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