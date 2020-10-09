У Зеленського не скасовували запрошення принцу Вільяму і Кейт Мідлтон відвідати Україну

Офіс президента не забирав запрошення для принца Вільяма та Кейт Мідлтон відвідати Україну, попри повідомлення ЗМІ.

Про це йдеться у статті "Флот, торгівля та крок до безвізу: про що домовилися під час візиту Зеленського до Британії".

Як зазначається, українське запрошення для родини принца не було скасоване, хоча інформація про нього і зникла із сайту президента.

"Цю фразу дійсно довелося видалити через порушення певних протокольних правил" - йдеться у статті.

Запрошення лишається в силі і розглядається, переконали джерела ЄвроПравди у Лондоні.

Нагадаємо, український президент під час зустрічі передав принцу Вільяму та його дружині запрошення відвідати Україну. Британська сторона про це запрошення знала наперед.

Слід зазначити, що у 2017 році принц Вільям і Кейт Міддлтон їздили до Польщі на запрошення президента Дуди.