Уряд у п'ятницю ухвалить низку рішень через поширення COVID-19
П'ятниця, 9 жовтня 2020, 13:45
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів селекторну нараду щодо ситуації з коронавірусом із головами обласних адміністрацій, Кабмін та комісія ТЕБ та НС у п’ятницю ухвалить низку рішень.
Джерело: Шмигаль у коментарі "Українській правді"
Деталі: Нараду щодо ситуації з COVID-19 провели в 11:00 за участі всіх голів ОДА. Підсумки мають опублікувати незабаром.
Засідання уряду заплановане на 16:00.
Пряма мова: "Там буде досить багато змін через COVID-19. Також о 18 год комісія ТЕБ та НС - де буде ряд рішень.
Ситуація складна, але контрольована. Мобілізація зусиль полягає у тому, щоб окрім контролю навчитися управляти в режимі адаптивного карантину кількістю підтверджених та якісним відслідковуванням (з подальшою самоізоляцією) контактних осіб".
Українська правда