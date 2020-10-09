Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд у п'ятницю ухвалить низку рішень через поширення COVID-19

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 13:45
Уряд у п'ятницю ухвалить низку рішень через поширення COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів селекторну нараду щодо ситуації з коронавірусом із головами обласних адміністрацій, Кабмін та комісія ТЕБ та НС у п’ятницю ухвалить низку рішень.

Джерело: Шмигаль у коментарі "Українській правді"

Деталі: Нараду щодо ситуації з COVID-19 провели в 11:00 за участі всіх голів ОДА. Підсумки мають опублікувати незабаром.

Засідання уряду заплановане на 16:00.

Пряма мова: "Там буде досить багато змін через COVID-19. Також о 18 год комісія ТЕБ та НС - де буде ряд рішень.

Ситуація складна, але контрольована. Мобілізація зусиль полягає у тому, щоб окрім контролю навчитися управляти в режимі адаптивного карантину кількістю підтверджених та якісним відслідковуванням (з подальшою самоізоляцією) контактних осіб".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
Усі новини...
Реклама: