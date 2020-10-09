Уряд у п'ятницю ухвалить низку рішень через поширення COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів селекторну нараду щодо ситуації з коронавірусом із головами обласних адміністрацій, Кабмін та комісія ТЕБ та НС у п’ятницю ухвалить низку рішень.

Джерело: Шмигаль у коментарі "Українській правді"

Деталі: Нараду щодо ситуації з COVID-19 провели в 11:00 за участі всіх голів ОДА. Підсумки мають опублікувати незабаром.

Засідання уряду заплановане на 16:00.

Пряма мова: "Там буде досить багато змін через COVID-19. Також о 18 год комісія ТЕБ та НС - де буде ряд рішень.

Ситуація складна, але контрольована. Мобілізація зусиль полягає у тому, щоб окрім контролю навчитися управляти в режимі адаптивного карантину кількістю підтверджених та якісним відслідковуванням (з подальшою самоізоляцією) контактних осіб".