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На Луганщині підірвався пожежний автомобіль: 3 постраждалих

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 13:45

В районі села Болотенне Станично-Луганського району підірвався пожежний автомобіль ДП "Станично-Луганське ДЛМГ" "АМУР", в результаті вибуху 3 людини травмувалися. 

Джерело: пресслужба Станично-Луганської РДА

Дослівно: "9 жовтня 2020 року о 9-50 годин при гасінні пожежі в районі с. Болотенне Станично-Луганського району на вибуховому пристрої стався підрив пожежного автомобіля ДП "Станично-Луганське ДЛМГ" "АМУР".

В результаті вибуху травмовано водія пожежного автомобіля Зюбенко В.С., 1985 року народження, майстра лісу Станично-Луганського лісництва Кравцова Р.І., 1978 року народження та співробітника ДСНС".

Деталі: Повідомляється, що постраждалих доставили до Станично-Луганської районної лікарні.

 

Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.

Українська правда
Теми: Луганська областьпожежавибух


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