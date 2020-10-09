Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині підірвався пожежний автомобіль: 3 постраждалих

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 13:45
На Луганщині підірвався пожежний автомобіль: 3 постраждалих

В районі села Болотенне Станично-Луганського району підірвався пожежний автомобіль ДП "Станично-Луганське ДЛМГ" "АМУР", в результаті вибуху 3 людини травмувалися. 

Джерело: пресслужба Станично-Луганської РДА

Дослівно: "9 жовтня 2020 року о 9-50 годин при гасінні пожежі в районі с. Болотенне Станично-Луганського району на вибуховому пристрої стався підрив пожежного автомобіля ДП "Станично-Луганське ДЛМГ" "АМУР".

В результаті вибуху травмовано водія пожежного автомобіля Зюбенко В.С., 1985 року народження, майстра лісу Станично-Луганського лісництва Кравцова Р.І., 1978 року народження та співробітника ДСНС".

Деталі: Повідомляється, що постраждалих доставили до Станично-Луганської районної лікарні.

 

Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Луганська областьпожежавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Луганська область
Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер
На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб
Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога
Останні новини
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
Усі новини...
Реклама: