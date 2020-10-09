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Шмигаль мобілізує регіони через COVID-19 – нарада в уряді

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 13:53
Шмигаль мобілізує регіони через COVID-19 – нарада в уряді
Фото КМУ

9 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав нараду з головами державних обласних адміністрацій та за участі секретаря РНБО щодо ситуації з COVID-19.

Джерело: сайт уряду

Дослівно: "9 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав нараду з головами державних обласних адміністрацій, за участі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, щодо ситуації з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Деталі: Шмигаль повідомив, що за попередню добу в Україні зафіксували новий рекорд кількості захворілих – 5804 особи.

За словами прем’єра, подібні нараді проходитимуть на регулярній основі тричі на тиждень.

Під час наради Шмигаль заслухав очільників ОДА щодо епідемічної ситуації в областях. А також доручив головному санітарному лікарю Олегу Ляшку та головам облдержадміністрацій поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній.

Він уточнив, що на їх основі розвиватимуть контактні центри, зокрема, з метою швидкого розгортання системи виявлення контактних осіб. 

За підсумками наради Шмигаль доручив МОЗ опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Нацакадемії наук задля збільшення кількості ліжкомісць.

Голови обласних та Київської міської держадміністрації повинні мобілізувати всі служби та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.

Департаментам охорони здоров’я в обласних та КМДА доручили відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкоронавірусмісцева влада
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