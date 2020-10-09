Національна поліція спільно з іноземними колегами викрили діяльність злочинної організації, які шахрайським шляхом привласнювали транспортні вантажі на території країн Євросоюзу, а потім контрабандою везли їх в Україну.

Джерело: сайт поліції

Деталі: Зокрема, шахраї орудували в Німеччині, Чехії, Польщі, Італії, Литві, Латвії, Словенії, Австрії, Франції, Північній Ірландії, Бельгії та Нідерландах.

Зловмисники створювали фіктивні компанії з перевезення вантажів. Заволодівши продукцією на території Європи, контрабандою доставляли товар до України, а потім – збували.

Сума завданих збитків сягає 9,5 мільйона гривень.

Задля розслідування цих злочинів у січні Офіс генерального прокурора та Верховна прокуратура Чехії створили спільної слідчу групу (Joint Investigation Team).

Оперативники поліції України та Чеської Республіки встановили, що до організованої злочинної групи входило п’ять мешканців Закарпатської області: 43-річний організатор, ще один співорганізатор і три виконавці.

7 жовтня правоохоронці провели 58 обшуків у членів злочинного угруповання в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській та Закарпатській областях.

Усім п’ятьом членам банди оголошено підозру у за статтями "Шахрайство" та "Створення злочинної організації".

Їх затримано, зловмисникам загрожує від 5 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.