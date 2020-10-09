Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пропонує притягнути до дисциплінарної відповідальності голів державних адміністрацій в областях, де медпрацівники не отримали обіцяні доплати за роботу з хворими на COVID-19.

Джерело: пресслужба Кабміну за результатами наради прем'єра та голів ОДА

Деталі: 9 жовтня голова уряду скликав нараду з головами державних обласних адміністрацій за участі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова - щодо ситуації з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр заслухав очільників ОДА щодо епідемічної ситуації в областях.

Шмигаль зауважив, що досі не вирішена проблема з доплатами до зарплат медпрацівникам за вересень, не відбулися виплати майже в 160 закладах у різних областях.

Пряма мова прем’єра: "Попрошу міністра охорони здоров'я надати інформацію, на її основі уряд буде робити подання на Офіс президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА.

Будемо ставити питання звільнення відповідних керівників ДОЗ (департаментів охорони здоров'я - ред.). Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів".

Інші подробиці: Шмигаль також доручив заступнику міністра охорони здоров’я - головному державному санітарному лікарю Олегу Ляшку та головам облдержадміністрацій поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній.

На їх основі планується "розвивати контактні центри", адже "один із найбільших пріоритетів - швидке розгортання системи виявлення контактних осіб".