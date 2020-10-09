Румунія припинила авіасполучення з Україною

Румунія припинила авіаційне сполучення з Україною через епідемічну небезпеку, пов'язану з розповсюдженням коронавірусу.

Джерело: Державна прикордонна служба України в Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням румунського телеканалу Digi24, уряд Румунії прийняв рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину, серед яких перебуває і Україна.

Нагадаємо: Авіатрафік у повітряному просторі України у вересні впав на 56%.