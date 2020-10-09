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Румунія припинила авіасполучення з Україною

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 14:38

Румунія припинила авіаційне сполучення з Україною через епідемічну небезпеку, пов'язану з розповсюдженням коронавірусу.

Джерело: Державна прикордонна служба України в Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням румунського телеканалу Digi24, уряд Румунії прийняв рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину, серед яких перебуває і Україна.

Нагадаємо: Авіатрафік у повітряному просторі України у вересні впав на 56%.

Українська правда
Теми: РумуніяавіаУкраїнатранспорт


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