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Румунія припинила авіасполучення з Україною

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 14:38
Румунія припинила авіасполучення з Україною

Румунія припинила авіаційне сполучення з Україною через епідемічну небезпеку, пов'язану з розповсюдженням коронавірусу.

Джерело: Державна прикордонна служба України в Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням румунського телеканалу Digi24, уряд Румунії прийняв рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину, серед яких перебуває і Україна.

Нагадаємо: Авіатрафік у повітряному просторі України у вересні впав на 56%.

Українська правда
Теми: РумуніяавіаУкраїнатранспорт
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