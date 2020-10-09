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Уряд визначив імовірного виробника катерів спільно з Британією

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 14:43

Суднобудівний завод "Нібулон" швидше за все буде виробляти ракетні катери для Військово-морських сил ЗСУ – в рамках меморандуму з Британією.

Про це йдеться у статті "Флот, торгівля та крок до безвізу: про що домовилися під час візиту Зеленського до Британії".

Повідомляється, що імовірний виробник катерів визначений.

"Ним, швидше за все, стане Суднобудівний завод "Нібулон". Принаймні, у британців щодо цього варіанта заперечень немає" - йдеться у статті.

Нагадаємо, у Британії в присутності  президента Зеленського підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

У посольстві Великої Британії в Україні раніше підтвердили, що меморандум передбачає "підтримку суднобудівних потужностей" в Україні. "Україна матиме можливість спостерігати та навчатися під час побудови перших кораблів у Британії, паралельно з модернізацією власного судновиробництва", – йдеться у коментарі пресвідділу дипмісії.

За даними Європравди, два перші корпуси будуть виготовлені на британській верфі за участі фахівців українського підприємства-виробника (його має визначити уряд). Надалі все виробництво – від збирання корпусів до оснащення кораблів озброєнням – буде відбуватися в Україні, на верфі, яку уряд обере та погодить із британською стороною.

Детальніше про цей проєкт читайте в статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС"

Європейська правда

Теми: Велика БританіявиробництвотранспортКабінет міністрів
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