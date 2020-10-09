Через футбольний матч у роботі метро Києва можливі зміни
П'ятниця, 9 жовтня 2020, 14:49
У зв’язку з матчем Ліги націй між футбольними збірними України та Німеччини у суботу можливі зміни в роботі столичного метро.
Джерело: Київський метрополітен
Дослівно: "10 жовтня, у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Німеччини, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену".
Деталі: Зокрема можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.
Українська правда