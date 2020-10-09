Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через футбольний матч у роботі метро Києва можливі зміни

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 14:49
Через футбольний матч у роботі метро Києва можливі зміни
Павло Кубанов

У зв’язку з матчем Ліги націй між футбольними збірними України та Німеччини у суботу можливі зміни в роботі столичного метро.

Джерело: Київський метрополітен

Дослівно: "10 жовтня, у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Німеччини, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену".

Деталі: Зокрема можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: метроКиївфутбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
метро
У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування
Київське метро відновило роботу після загибелі жінки під потягом
Стус замість Пушкіна: кого кияни хочуть бачити на станції метро "Університет"
Останні новини
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
Усі новини...
Реклама: