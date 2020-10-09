На вихідних буде тепло і дощі

У найближчі дні в Україні буде тепла і волога погода, в неділю майже по всій території країни очікуються дощі.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "Вихідні в Україні все ще будуть теплими. У денні години очікується +16+20 градусів, на Півдні до +23 градусів, посвіжіє в неділю в західних областях, +13+16 градусів".

Деталі: У суботу переважно сухою, лише на Одещині, Миколаївщині, місцями в Криму пройдуть дощі.

У неділю дощі прогнозують на Заході, Півдні, частково Сході та Центрі. У північних областях істотні опади малоймовірні.

Вночі та вранці – місцями тумани.

У Києві на вихідних буде тепло і без опадів. Вночі +9+13, вдень до +19.