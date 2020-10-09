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Верховний суд не покарав Зеленського, але попередив – говори українською

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 15:42
Верховний суд не покарав Зеленського, але попередив – говори українською

Верховний Суд визнав, що президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків, але вирішив не карати Володимира Зеленського за використання російської ще на початку каденції.

Джерело: ВС у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, особа звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати протиправним спілкування президента Володимира Зеленського 23 травня 2019 року на форумі iForum-2019 недержавною мовою та зобов’язати його утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території України при здійсненні повноважень.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив у задоволенні заявлених позивачем вимог у повному обсязі.

Розглянувши апеляційну скаргу позивача, Велика палата ВС вказала на те, що під час виконання службових обов’язків президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою. Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність.

Враховуючи викладене, Велика палата ВС 7 жовтня закрила провадження у справі, оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВерховний судмова
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