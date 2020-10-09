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Двоє поліцейських приховали вбивство дівчини у Харкові

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 15:55
Двоє поліцейських приховали вбивство дівчини у Харкові

Двоє оперуповноважених Холодногірського відділу поліції ГУ Нацполіції в Харківській області постануть перед судом за приховування вбивства.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: За даними слідства, поліцейські намагалися приховати вбивство дівчини, яке відбулося 29 червня 2019 року у Харкові.

Оперуповноважені дізналися про вбивство вже наступного дня, а за кілька днів виявили і труп дівчини. Однак не повідомили слідчого та не ініціювали проведення огляду місця події в рамках кримінального провадження.

Також слідство встановило, що один із поліцейських зустрічався із батьком підозрюваного у вчиненні вбивства, якому розповів про цей інцидент.

Крім цього, матеріали допиту одного зі свідків, який безпосередньо вказував на особу вбивці, навмисно не були долучені до матеріалів кримінального провадження правоохоронцями, які проводили допит ще 5 липня 2019.

Дії обвинувачених призвели до зволікання розслідування особливо тяжкого злочину та втрати речових доказів, адже тіло загиблої виявив слідчий Холодногірського ВП ГУ Нацполіції лише на 10 день пошуків.

У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Українська правда

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Теми: поліціяХарківДБР
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