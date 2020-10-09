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Україна оновила список "червоних" країн

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 16:00

Міністерство охорони здоров’я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за рівнем поширення коронавірусу.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: До списку "червоних" потрапила Чорногорія, Іспанія, Франція, Чехія. 

Дозволено українцям в'їжджати в Албанію, Хорватію, Єгипет, Туреччину.

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС

 
 
 
 
 
 
 

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування.

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Українська правда
Теми: УкраїнаМОЗкоронавірусCovid-2019


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