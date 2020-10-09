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Третина українців не вірять, що їх участь у громадській діяльності щось змінить

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 16:19
Фото np.pl.ua

Майже половині українців бути більш активними у громадській діяльності заважає відсутність часу і мотивації, ще третина не вірить, що їх участь принесе зміни чи вплине на ситуацію.

Джерело: результати останньої хвилі загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення, проведеного Програмою сприяння громадській активності "Долучайся!"

Дослівно: "Головною причиною, що заважає брати більш активну участь у громадській діяльності, майже половина респондентів (45,1%) назвала нестачу часу або відсутність мотивації, тоді як 32,9% українців не вірять у те, що їх участь принесе зміни та вплине на ситуацію".  

 

Деталі: Ще 17,6% респондентів переконані, що вирішенням проблем повинна займатися держава.

Попри це кожен третій українець (32,5%) стверджує, що регулярно або рідко відвідує збори у своїх громадах, а 18,6% заявляють, що вони беруть участь у діяльності громадських організацій.

 

Крім того, семеро з десяти українців (70,8%) знають про можливість участі у мирних зібраннях з конкретних питань.

70% опитаних відомо про можливість повідомити місцевим органам влади про інфраструктурні проблеми особисто або телефоном, водночас про створення та участь у роботі будинкових, вуличних чи квартальних комітетів знають 66,4% опитаних.

Найменше українці обізнані щодо тих форм активізму, що вимагають певного досвіду та експертних знань – наприклад, участі в офіційному дорадчому органі при місцевих або державних органах влади (41,2%) або коментуванні законопроектів на державному та місцевому рівнях (41,2%).

Українці найбільш зацікавлені повідомляти про інфраструктурні проблеми особисто або телефоном (23,7%) чи через інтернет (20,4%), а також брати участь у мирних зібраннях з певною метою (18,4%) і створювати та долучатися до роботи будинкових, вуличних чи квартальних комітетів (18,4 %).

Найменше громадяни залучені до активностей з протидії корупції – за останній рік лише 0,9% опитаних повідомляли про випадки корупції в прокуратуру чи поліцію (особисто, телефоном або через інтернет). Така ж частка респондентів повідомляла про корупцію чи порушення на виборах за допомогою онлайн засобів для анонімних повідомлень.

І лише 1,3% відкрито заявили про корупцію у ЗМІ, у тому числі в блогах чи соцмережах.

Загальнонаціональне опитування щодо громадського залучення проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні.  

Дослідження проходило у липні-серпні серед 2097 жителів України у віці від 18 років і старше, за винятком анексованого Криму та окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. Похибка вибірки становить 2,2% (без врахування дизайн-ефекту).

Українська правда
Теми: опитуванняактивісти


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