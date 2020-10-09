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Кожен п’ятий українець жертвував гроші благодійникам

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 16:40
Кожен п’ятий українець жертвував гроші благодійникам
Фото life.pravda.com.ua

Понад 20% українців упродовж останнього року перераховували кошти благодійним організаціям.

Джерело: результати останньої хвилі загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення, проведеного Програмою сприяння громадській активності "Долучайся!"

Дослівно: "Кожен п’ятий українець (20,9%) перераховував кошти благодійним або громадським організаціям протягом останнього року. Приблизно один із десяти (8,9%) скористався правом на податкову знижку за благодійні пожертви". 

 

Деталі: Українців спонукають підтримувати громадські організації чіткі цілі та мета діяльності організації (37,6%), прозоре управління фінансами (30,4%) та відгуки від людей, яким вони довіряють (30,1%). 

 

Кожен третій (31,8%) серед тих, хто долучився хоча б до однієї громадської ініціативи, зазначив, що це був позитивний досвід. 

 

Загалом українці переконані, що громадські ініціативи та організації мають фінансувати заможні люди (62,7%) та бізнес (51,1%). Водночас 19,9% вважають, що громадяни також мають бути залучені до цього процесу.

 

Загальнонаціональне опитування щодо громадського залучення проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні.  

Дослідження проходило у липні-серпні серед 2097 жителів України у віці від 18 років і старше, за винятком анексованого Криму та окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. Похибка вибірки становить 2,2% (без врахування дизайн-ефекту).

Українська правда
Теми: опитуванняблагодійність
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