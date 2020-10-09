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Стефанчук пропонує відмовитися від переходу на літній і зимовий час

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 17:31
Стефанчук пропонує відмовитися від переходу на літній і зимовий час
Фото suspilne.media

Перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонує відмовитися від переходу на літній і зимовий час і закріпити на території України єдиний київський час.

Джерело: пост Стефанчука у Facebook, проєкт закону №4201, зареєстрований у ВР

Пряма мова: "Сьогодні (9 жовтня – ред.) зареєстрував законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (реєстр. номер 4201), яким передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинників".

Деталі: Стефанчук відзначив, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб.

Тому прийняття цього закону забезпечуватиме "стабільний природній цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення".

Крім того, за словами Стефанчука, проєкт закону "спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації", мовляв, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час Російської Федерації, а тому закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу "зміцнити безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій".

Віцеспікер також переконаний, що законопроєкт сприятиме євроінтеграційним прагненням України, оскільки 84% жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано Європейським Парламентом.

Стефанчук також поцікавився, що з цього приводу думають користувачі соцмережі.

Передісторія:

  • Згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року, щорічно в Україні в останню неділю жовтня о 4:00 стрілки годинників переводяться на одну годину назад (зимовий час), а в останню неділю березня о 3:00 стрілки годинників переводяться на літній час – на одну годину вперед.

Українська правда

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Теми: Верховна РадачасСлуга народу
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