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Україна планує безвіз зі ще однією карибською країною

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 17:59

Україна має намір підписати угоду про взаємне скасування візових вимог з урядом держави Сент-Вінсент і Гренадіни.

Відповідний проєкт угоди був схвалений на засіданні уряду в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

На підписання угоди уповноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Реалізація даного рішення дозволить запровадити безвізовий режим взаємних поїздок для громадян України і Сент-Вінсента і Гренадін терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Сент-Вінсент і Гренадіни - острівна держава в Карибському морі (незалежна від Великої Британії з 1979 року) з розвиненим туризмом і сільським господарством. Входить до Британської Співдружності націй.

Територія складається з острова Сент-Вінсент і 32 дрібних островів групи Гренадіни (в архіпелазі Малих Антильських островів).

Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Сент-Вінсент і Гренадіни підписано в 2019 році на 74-й сесії Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, у липні Україна та острівна держава Гренада підписали угоду про безвізовий режим.

"Українська правда" у Threads

Теми: Українабезвіз
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