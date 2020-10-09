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Пів місяця до виборів: чверть працівників ЦВК на лікарняному, у 34 – Covid

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 18:26
Пів місяця до виборів: чверть працівників ЦВК на лікарняному, у 34 – Covid

71 із 281 працівників Центрально виборчої комісії наразі перебувають на лікарняному, у 34 з них - коронавірус.

Джерело: ЦВК у Facebook

Дослівно: "У ЦВК підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус. 71 із 281 працівників — зараз на лікарняному. Багато з них продовжує працювати дистанційно…

Розуміємо серйозність ситуації і вживаємо всі можливі заходи безпеки: температурний скринінг працівників двічі на день, огляд лікарями людей, які мають підозру на хворобу чи контактували з хворими, наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень, мінімізація контактів тощо".

Деталі: У комісії наголосили, що, враховуючи складність виборчого процесу, продовжують працювати, аби забезпечити належну підготовку та проведення виборів.

 

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбудеться голосування на місцевих виборах.

Українська правда
Теми: ЦВКкоронавірусвибори
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