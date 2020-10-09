Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Пів місяця до виборів: чверть працівників ЦВК на лікарняному, у 34 – Covid

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 18:26

71 із 281 працівників Центрально виборчої комісії наразі перебувають на лікарняному, у 34 з них - коронавірус.

Джерело: ЦВК у Facebook

Дослівно: "У ЦВК підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус. 71 із 281 працівників — зараз на лікарняному. Багато з них продовжує працювати дистанційно…

Розуміємо серйозність ситуації і вживаємо всі можливі заходи безпеки: температурний скринінг працівників двічі на день, огляд лікарями людей, які мають підозру на хворобу чи контактували з хворими, наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень, мінімізація контактів тощо".

Деталі: У комісії наголосили, що, враховуючи складність виборчого процесу, продовжують працювати, аби забезпечити належну підготовку та проведення виборів.

 

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбудеться голосування на місцевих виборах.

Українська правда
Теми: ЦВКкоронавірусвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях – рішення уряду

Україна оновила список "червоних" країн

Верховний суд не покарав Зеленського, але попередив – говори українською

Шмигаль мобілізує регіони через COVID-19 – нарада в уряді

У комунальних лікарнях Києва закінчуються місця, Кличко звернувся до уряду

Визначили лауреата Нобелівської премії миру-2020. Хто і за що її отримав

Усі новини...
ЦВК
До Ради від "Голосу" зайде "кіборг" Шараскін, Свідерська передумала
ЦВК Киргизстану визнала вибори недійсними
Вибори до ВР на 208 окрузі: ЦВК зареєструвала дружину загиблого депутата
Останні новини
18:54
В Україні оновили карантинні зони: Київ у помаранчевій
18:50
Регіони отримають кошти, щоб забезпечити опорні лікарні киснем. Рішення уряду
18:38
Труханов агітує за себе прямо з сайту міськради
18:37
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
18:26
інфографікаПів місяця до виборів: чверть працівників ЦВК на лікарняному, у 34 – Covid
18:11
Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях – рішення уряду
18:07
фотоСпроба підкупу голови ОДА: суд арештував керівника Служби автодоріг Вінниччини
17:59
Україна планує безвіз зі ще однією карибською країною
17:50
Нацкомісія з тарифів звернулась до ДБР щодо тиску 3 нардепів з "Батьківщини"
17:48
Україна планує використати плазму крові з антитілами для лікування COVID-19
Усі новини...