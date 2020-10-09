МВС пропонує змінити правила видачі номерних знаків авто

Міністерство внутрішніх справ пропонує внести зміни до законодавства і лібералізувати процедуру виготовлення та присвоєння номерних автомобільних знаків.

Джерело: заступник очільника МВС Сергій Гончаров на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 9 жовтня, проєкт закону

Деталі: Гончаров повідомив, що уряд підтримав пропозицію МВС щодо підтримки проєкту закону про внесення змін до закону України про дорожній рух.

Пропонується, щоб при реєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС людина отримувала свідоцтво про реєстрацію, а номерний знак на свій розсуд замовляла в тому місці, яке має право виготовляти їх за державним стандартом.

Пряма мова: "Це спрощує процес забезпечення номерними знаками громадян: вони можуть обирати будь-які комбінації з вільних, а не лише ті, які знаходяться в сервісному центрі. Це розширить можливість реєстрації через електронні кабінети, ЦНАПи та ін. Це суттєво спростить життя як бізнесу, так і державі і громадянам. Сподіваємось, що народні депутати підтримують цю ініціативу".

Деталі: У пояснювальній записці законопроєкту обгрунтовується, що головний сервісний центр МВС щороку проводить тендерну процедуру щодо замовлення виготовлення та закупівлі номерних знаків на транспортні засоби, що відповідають установленим вимогам. Закуплені номерні знаки передаються до сервісних центрів на місцях.

У відомстві пояснюють, що хочуть спростити цю "громіздку та економічно невигідну процедуру": оскільки держава витрачає зі свого бюджету більшу суму коштів, ніж коштує сам номерний знак.

Тож МВС хоче передати функцію з виготовлення номерних знаків на транспортні засоби суб'єктам господарювання, що сприятиме розвитку малого бізнесу.

Пояснюється, що власник транспортного засобу зможе сам через електронний кабінет водія знайти вільний номерний знак у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС та забронювати його, а після цього замовити виготовлення в суб'єкта господарювання за своїм уподобанням.

Єдина обов'язкова вимога до суб'єктів господарювання, що будуть виготовляти номерні знаки, - вони повинні відповідати встановленим вимогам.

За Міністерством внутрішніх справ залишатиметься функція обліку таких суб'єктів господарювання з метою отримання інформації щодо виготовлення номерного знака, у разі якщо номерний знак не відповідатиме встановленим вимогам.

На уточнююче запитання УП, хто ж саме матиме право виготовляти номерні знаки, заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало зазначив: "Будь-який суб’єкт господарювання, який надасть МВС відповідні документи і сертифікат ДСТУ, чим, власне, підтвердить можливість виготовлення номерних знаків відповідного зразка".