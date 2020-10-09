"Вибори сфальсифіковані": Трамп заявив, що тисячі людей отримали помилкові бюлетені

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що 50 тис. американських виборців отримали помилкові бюлетені для заочного голосування на президентських виборах в США.

Джерело: Трамп в Twitter, Associated Press

Пряма мова Трампа: "50 тис. Виборців з Огайо отримали помилкові бюлетені для заочного голосування. Контроль (за дотриманням чесності голосування - ред.) відсутній. Сфальсифіковані вибори!".

Деталі: Видання з посиланням на виборчу комісію штату Франклін (округ Огайо) повідомляє, що всього відправлено близько 240 тисяч бюлетенів.

У комісії уточнили, що 49 669 виборців отримали неправильні бюлетені. Це становить 6% від приблизно 880 000 зареєстрованих виборців округу Франклін і 0,6% з 8 мільйонів виборців, зареєстрованих по всьому штату на президентські вибори.

У комісії запевняють, що почався новий процес друку, заповнення конвертів та відправлення.

Нагадаємо: Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.