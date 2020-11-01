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Грузинська опозиція кличе людей на вулиці через результат виборів

Неділя, 1 листопада 2020, 08:31
Грузинська опозиція кличе людей на вулиці через результат виборів
Ніканор Мелія, фото: Олександр Багратіон-Давиташвілі

Опозиційні партії Грузії після інформації про те, що на парламентських виборах перемогу отримує правляча партія "Грузинська мрія", закликають громадян зібратися в неділю о 16:00 у центрі Тбілісі.

Джерело: один з лідерів "Єдиного національного руху" Ніканор Мелія, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Це рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні лідерів опозиції. На проспекті Руставелі ми чекаємо грузинський народ".

Деталі: Лідер Лейбористської партії Грузії Шалва Нателашвілі, який брав участь в засіданні, заявив журналістам, що влада в країні "узурпована олігархом Іванішвілі", тому грузинський народ повинен дати цьому гідну відповідь.

За його словами, вибори, які пройшли в країні у суботу, нелегітимні, і Грузію чекають нові вибори.

Знати більше: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою

Нагадаємо: 31 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори, перемогу на яких вже святкує правляча партія "Грузинська мрія". При цьому результати різних екзит-полів істотно відрізняються.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориГрузіяопозиціямітинги
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